Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:23, 23 декабря 2025Силовые структуры

Готовивший теракт на 9 мая по заданию Украины россиянин предстанет перед судом

Российский националист попался на подготовке теракта 9 мая по заданию Украины
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Москве предстанет перед судом обвиняемый в подготовке теракта по заданию Украины россиянин Андрей Бызов (внесен в реестр экстремистов и террористов). Об этом во вторник, 23 декабря, в своем Telegram-канале сообщил Следственный комитет России.

По данным следствия, обвиняемый придерживался националистических праворадикальных взглядов. Он хотел вступить в ряды воевавшей на стороне Вооруженных сил Украины террористической организации и в качестве испытания получил задание устроить 9 мая 2025 года взрыв вблизи военного объекта на территории Московской области. За успешное выполнение задания украинские кураторы обещали мужчине пять тысяч долларов.

Сначала Бызов вел наблюдение за объектом, сообщая подробности организаторам, а после отправился к тайнику, чтобы забрать взрывное устройство, установить возле цели и привести в действие дистанционно. Осуществить задуманное диверсант не успел, поскольку был перехвачен сотрудниками российских правоохранительных органов.

Ранее в Архангельской области в отношении трех россиян возрастом от 16 до 18 лет возбудили уголовное дело за то, что они не сообщили о преступлении террористического характера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Немецкий министр обороны, пугавший Европу скорой войной с Россией, внезапно передумал. Что вынудило его пересмотреть прогноз?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    В России в одной сфере скрытно появилась «огромная армия»

    Россиянам дали пять советов для празднования Нового года без вреда для здоровья

    Водителя тук-тука в Египте отправили на 10 лет в тюрьму за преследование туристки

    В Депздраве рассказали об обращениях москвичей из-за укусов «елочных» клещей

    Готовивший теракт на 9 мая по заданию Украины россиянин предстанет перед судом

    В полиции внедрят магнитные хиджабы

    Британские пабы решили не впускать депутатов из правящей партии

    Назван способ защититься от елочных клещей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok