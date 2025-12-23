Готовивший теракт на 9 мая по заданию Украины россиянин предстанет перед судом

Российский националист попался на подготовке теракта 9 мая по заданию Украины

В Москве предстанет перед судом обвиняемый в подготовке теракта по заданию Украины россиянин Андрей Бызов (внесен в реестр экстремистов и террористов). Об этом во вторник, 23 декабря, в своем Telegram-канале сообщил Следственный комитет России.

По данным следствия, обвиняемый придерживался националистических праворадикальных взглядов. Он хотел вступить в ряды воевавшей на стороне Вооруженных сил Украины террористической организации и в качестве испытания получил задание устроить 9 мая 2025 года взрыв вблизи военного объекта на территории Московской области. За успешное выполнение задания украинские кураторы обещали мужчине пять тысяч долларов.

Сначала Бызов вел наблюдение за объектом, сообщая подробности организаторам, а после отправился к тайнику, чтобы забрать взрывное устройство, установить возле цели и привести в действие дистанционно. Осуществить задуманное диверсант не успел, поскольку был перехвачен сотрудниками российских правоохранительных органов.

Ранее в Архангельской области в отношении трех россиян возрастом от 16 до 18 лет возбудили уголовное дело за то, что они не сообщили о преступлении террористического характера.