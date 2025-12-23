Реклама

Лавров обвинил ЮНЕСКО в двойных стандартах

Лавров назвал решения ЮНЕСКО против России двойными стандартами
Варвара Кошечкина
Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Антироссийские решения ЮНЕСКО демонстрируют двойные стандарты. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на собрании комиссии России по делам ЮНЕСКО, его слова передает РИА Новости.

«Налицо двойные стандарты, которые в том числе наглядно проявляются в принятии исполнительным советом антироссийских решений по Крыму и Украине, эти решения выходят далеко за рамки мандата этой организации», — заявил министр.

Лавров отметил, что за последние годы страны Запада сделали все возможное, чтобы политизировать и украинизировать работу ЮНЕСКО. Политик также выразил оптимизм из-за победы Халеда аль-Анани на выборах на пост генерального директора организации. По его словам, Россия надеется, что новый руководитель ЮНЕСКО сможет исправить ошибки французской предшественницы, снизив влияние политиков разных стран на организацию.

Глава МИД добавил, что Россия примет участие в следующих выборах в исполнительный совет ЮНЕСКО, в который не удалось войти из-за действий западных стран.

Ранее Сергей Лавров обвинил лидеров Европейского союза в невоспитанности, поскольку они указывают Китаю и Индии, общаться им с Россией или нет. Дипломат отметил, что Москва с уважением относится к праву стран выбирать себе партнеров самостоятельно.

