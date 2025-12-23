Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:12, 23 декабря 2025Мир

Лидер фракции в бундестаге выступил за прямые переговоры с Путиным

Лидер фракции ХСС в бундестаге Хоффманн выступил за переговоры ЕС с Путиным
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

Лидер фракции Христианско-социального союза в Баварии (ХСС) в бундестаге Александр Хоффманн выступил за прямые переговоры представителей Европейского союза (ЕС) с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит газета Handelsblatt.

«Европа должна воспринимать себя как игрока на этом поле. Мы должны представлять европейские интересы, и это можно и нужно делать в переговорах с Путиным», — призвал политик.

При этом, по его словам, крайне важно, чтобы в ходе потенциальных переговоров с Москвой европейские страны «говорили единым голосом».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил за возобновление диалога между Европой и российским лидером. Макрон отметил, что переговоры с Россией необходимы для отстаивания европейских интересов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Летчик — Герой Украины был уничтожен российской «Геранью» в воздухе. Как это стало возможным?

    Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа, которым заболевают даже привитые. Что это за состояние и как себе помочь

    У россиян перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    В Европарламенте осудили подход Мерца к Украине

    Трамп посоветовал иностранному лидеру быть осторожным

    Москвич пришел на тренировку в фитнес-клуб и не выжил

    Российские концерны стали теснить китайские в сегменте грузовиков

    Стали известны подробности комбинированного удара по Украине

    Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в четвертый раз

    Россиянин сбросил сына за борт на винты катера в стране Азии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok