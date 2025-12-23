Реклама

12:29, 23 декабря 2025Забота о себе

Людям с болезнями сердца дали советы на время отпуска

Врач Леал: Людям с болезнями сердца важно употреблять здоровую пищу в отпуске
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Кардиолог Рикардо Тейшейра Леал дал несколько советов людям с болезнями сердца, которые помогут избежать проблем со здоровьем во время отпуска. Его слова передает издание Metropoles.

«Чтобы избежать проблем с сердцем, даже в отпуске важно употреблять здоровую пищу с низким содержанием жира и избегать чрезмерного потребления соли», — заявил Леал. Также он рекомендовал отказаться от алкогольных напитков.

Кроме того, продолжил специалист, не стоит находиться под палящим солнцем, поскольку из-за жары сердце работает с большей нагрузкой. Людям, принимающим лекарства, необходимо продолжать следовать рекомендациям своего врача. Еще одна рекомендация Леала — поддерживать водный баланс. Пить можно, например, натуральные соки, напитки с электролитами или кокосовую воду.

Ранее кардиолог Алехандро Меретта предупредил о риске возникновения инфаркта в новогодние праздники. Он утверждает, что одной из причин этого заболевания является алкоголь.

