08:19, 23 декабря 2025Интернет и СМИ

Макрон постоял в планке и стал объектом насмешек

Президент Франции Макрон постоял в планке с популярным фитнес-блогером
Марина Совина
Фото: Miguel Medina / Pool / Reuters

Французский президент Эммануэль Макрон постоял в планке с популярным фитнес-блогером Тибо ИнШейпом и стал объектом насмешек пользователей сети. На это обратили внимание «Известия».

Макрон опубликовал видео с тренировки, которую ИнШейп проводил для французского военного контингента, дислоцированного в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Подписчики главы Франции с иронией отреагировали на данный ролик.

Так, некоторые напомнили, что внешний долг Франции составляет 3,4 триллиона евро, в то время как Макрон «считает себя Томом Крузом». Другие же раскритиковали французского лидера за технику отжиманий и поинтересовались, сколько заплатили блогеру из бюджета за пиар первого лица.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял Макрона за инцидент с пощечиной, которую нанесла ему его супруга Брижит. Кроме того, критике подверглась и официальная реакция Елисейского дворца на слитое в сеть видео с пощечиной.

