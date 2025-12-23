Масштабы дезертирства в рядах ВСУ оценили

Военный эксперт Дандыкин предрек массовое дезертирство в ВСУ в будущем

Случаи дезертирства и сдачи в плен в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) имеют место, но пока не приобрели массовый характер, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Так он отреагировал на сообщения о сбежавших с поля боя 10 тысячах бойцах в Сумской области.

«Такие случаи, действительно, имеют место. Но сомневаюсь, что речь может идти о 10 тысячах солдат — в Сумской область на данный момент может только чуть больше бойцов ВСУ. С этого направления перебросили очень много военнослужащих, частей в другие районы. В район Купянска, в частности. Поэтому наши и стали так активно продвигаться на сумском направлении», — объяснил Дандыкин.

Он предположил, что сообщения о массовом бегстве солдат ВСУ могут объясняться попыткой дезинформации со стороны противника. Сейчас работа в направлении дезинформации, по его словам, ведется особенно активно.

«Солдаты ВСУ и сдаются в плен, и оставляют поле боя. Но все это не массово. Думаю, массовый характер этот процесс приобретет позднее», — заключил военный эксперт.

Ранее Mash со ссылкой на источники сообщил, что 10 тысяч бойцов ВСУ сбежали с поля боя в Сумской области на фоне наступления российских военных. Mash также пишет, что власти Сумской области начали эвакуацию мирных жителей вблизи города Сумы.