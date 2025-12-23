Мать-одиночка постучала не в ту дверь в гостинице и подверглась групповому изнасилованию

The Mirror: В Индии трое мужчин затащили женщину в номер отеля и изнасиловали

В Индии мать-одиночка по ошибке постучала в дверь чужого гостиничного номера и подверглась групповому изнасилованию со стороны троих мужчин. Об этом сообщает The Mirror.

Инцидент произошел в одном из отелей штата Махараштра, куда 30-летняя медсестра пришла, чтобы проведать подругу. Вместо номера 105 она постучалась в 205, где в это время отдыхали Ганшьям Ратод, Ришикеш Чаван и Киран Ратод. Они затащили женщину в комнату, напоили алкоголем и насиловали с 23:00 до 3:00 в ночь на четверг, 18 декабря.

Под утро жертве удалось сбежать и обратиться за помощью. Подозреваемых вскоре арестовали.

