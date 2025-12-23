Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:05, 23 декабря 2025Путешествия

Мать-одиночка постучала не в ту дверь в гостинице и подверглась групповому изнасилованию

The Mirror: В Индии трое мужчин затащили женщину в номер отеля и изнасиловали
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Zvonimir Atletic / Shutterstock / Fotodom

В Индии мать-одиночка по ошибке постучала в дверь чужого гостиничного номера и подверглась групповому изнасилованию со стороны троих мужчин. Об этом сообщает The Mirror.

Инцидент произошел в одном из отелей штата Махараштра, куда 30-летняя медсестра пришла, чтобы проведать подругу. Вместо номера 105 она постучалась в 205, где в это время отдыхали Ганшьям Ратод, Ришикеш Чаван и Киран Ратод. Они затащили женщину в комнату, напоили алкоголем и насиловали с 23:00 до 3:00 в ночь на четверг, 18 декабря.

Под утро жертве удалось сбежать и обратиться за помощью. Подозреваемых вскоре арестовали.

Ранее израильских футболистов обвинили в изнасиловании американской туристки в Тель-Авиве. Спортсмены познакомились с 29-летней девушкой в ночном клубе, а затем поехали вместе в отель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Немецкий министр обороны, пугавший Европу скорой войной с Россией, внезапно передумал. Что вынудило его пересмотреть прогноз?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    В России в одной сфере скрытно появилась «огромная армия»

    Россиянам дали пять советов для празднования Нового года без вреда для здоровья

    Водителя тук-тука в Египте отправили на 10 лет в тюрьму за преследование туристки

    В Депздраве рассказали об обращениях москвичей из-за укусов «елочных» клещей

    Готовивший теракт на 9 мая по заданию Украины россиянин предстанет перед судом

    В полиции внедрят магнитные хиджабы

    Британские пабы решили не впускать депутатов из правящей партии

    Назван способ защититься от елочных клещей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok