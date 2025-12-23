Минобороны рассказало о модернизированных самолетах дальней авиации

МО: Дальняя авиация ВКС России получает ракетоносцы с повышенной точностью

Парк ракетоносцев дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России пополняют модернизированные самолеты с современным бортовым оборудованием. Об этом рассказало Министерство обороны (МО) России.

«Командование Дальней авиации продолжает получать модернизированные самолеты. На них установлено современное цифровое оборудование, что повысило точность применения вооружений, надежность техники и расширило возможности контроля за ее состоянием в полете», — говорится в сообщении.

Дальняя авиация — это ключевой компонент стратегических ядерных сил России. Кроме того, ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 активно применяют в ходе специальной военной операции.

В октябре журнал The National Interest писал, что стратегические ракетоносцы Т-95МС и Ту-160 способны напоминать о силе России в ходе регулярных полетов. Самолеты могут запускать крылатые ракеты с обычными и ядерными боевыми частями, не заходя в зону действия средств противовоздушной обороны противника.