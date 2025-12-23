Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:37, 23 декабря 2025Россия

Минобороны России захотели дать новое полномочие

МО РФ захотели обязать выявлять военных с риском развития отклонений в поведении
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Минобороны России захотели дать новое полномочие. Речь идет об обязанности выявлять военных с риском развития отклонений в поведении, следует из проекта указа президента России Владимира Путина, передает ТАСС.

Как поясняет агентство, документ устанавливает порядок выявления военнослужащих вооруженных сил, которые имеют психологические факторы риска развития отклонений в поведении, а также организации работы с такими военными.

Изменения могут внести в один из пунктов положения Минобороны, который определяет структуру и задачи ведомства.

Ранее сообщалось, что Путин поставил перед Минобороны России четыре задачи. Одна из них — достижение целей специальной военной операции на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Летчик-герой Украины был уничтожен российской «Геранью» в воздухе. Как это стало возможным?

    Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа, которым заболевают даже привитые. Что это за состояние и как себе помочь

    У россиян перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    На США обрушилось мощное наводнение

    Россиянка ответила перед судом за вывешенный за окном флаг

    Российские промышленники пожаловались на высокую ключевую ставку

    Сбылось предупреждение Зеленского о массированных ударах

    Минобороны России захотели дать новое полномочие

    Российские рыбаки ушли на машине под лед

    Глава МИД Германии назвал условия территориальных уступок Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok