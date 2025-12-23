МО РФ захотели обязать выявлять военных с риском развития отклонений в поведении

Минобороны России захотели дать новое полномочие. Речь идет об обязанности выявлять военных с риском развития отклонений в поведении, следует из проекта указа президента России Владимира Путина, передает ТАСС.

Как поясняет агентство, документ устанавливает порядок выявления военнослужащих вооруженных сил, которые имеют психологические факторы риска развития отклонений в поведении, а также организации работы с такими военными.

Изменения могут внести в один из пунктов положения Минобороны, который определяет структуру и задачи ведомства.

Ранее сообщалось, что Путин поставил перед Минобороны России четыре задачи. Одна из них — достижение целей специальной военной операции на Украине.