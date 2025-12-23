Реклама

09:39, 23 декабря 2025Россия

Москвич пришел на тренировку в фитнес-клуб и не выжил

MK.RU: 58-летний мужчина пришел на тренировку в клуб на юге Москвы и не выжил
Майя Назарова

Фото: Kzenon / Shutterstock / Fotodom

58-летний мужчина пришел на тренировку в фитнес-клуб, расположенный на Варшавском шоссе на юге Москвы, и не выжил. Об этом стало известно MK.ru.

По сведениям издания, горожанин внезапно почувствовал себя плохо во время занятия. Он потерял сознание, спасти его не удалось.

До этого сообщалось, что в Москве мужчина вспорол ногу в бассейне премиального фитнес-клуба «XFIT Перово». После мужчина обратился к врачам. Те выяснили, что рана оказалась слишком глубокой. Горожанину пришлось взять больничный.

Еще раньше в Москве 54-летний мужчина не выжил во время тренировки в бассейне фитнес-клуба. По предварительным данным, у него была сердечная недостаточность.

