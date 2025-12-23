Реклама

08:59, 23 декабря 2025Россия

Мужчина ударил по лицу юношу в вагоне московского метро

МВД: Мужчина ударил по лицу юношу в московском метро и стал фигурантом дела
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Кадр: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Стражи правопорядка задержали мужчину, который несколько раз ударил по лицу молодого человека в вагоне московского метро. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД России в мессенджере MAX.

Уточняется, что инцидент произошел в вагоне электропоезда на станции «Рижская» Калужско-Рижской линии. Конфликт разгорелся между сидящими рядом 48-летним фигурантом и 19-летним молодым человеком. Мужчина ударил оппонента рукой по лицу.

Юноша смог самостоятельно обратиться к врачам. У него диагностировали травму носа. Вычислить агрессивного пассажира смогли при помощи камер видеонаблюдения. В Московском метрополитене подозреваемого задержали.

По данным ведомства, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Нападавшему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что москвичка во время ссоры столкнула знакомого с платформы на рельсы метро. Момент падения мужчины попал на видео. Жительницу столицы задержали полицейские.

