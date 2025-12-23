Реклама

Наука и техника
13:01, 23 декабря 2025

На Западе рассказали о корейских ракетах «в 140 километрах от Санкт-Петербурга»

MWM: Эстония купит южнокорейские РСЗО Chunmoo с дальностью 300 километров
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Южнокорейские реактивные системы залпового огня (РСЗО) K239 Chunmoo появятся относительно недалеко от Санкт-Петербурга. Минобороны Эстонии подписало соглашение о закупке шести РСЗО, пишет западное издание Military Watch Magazine (MWM).

Автор подчеркнул, что Санкт-Петербург находится в 140 километрах от российско-эстонской границы. При этом максимальная дальность ракет K239 составляет около 300 километров.

«Стратегическое расположение Эстонии делает размещение реактивной артиллерии в стране особенно важным и потенциально весьма чувствительным для России», — рассказали в материале.

РСЗО на колесном шасси Chunmoo разработали в 2013 году. Установка может использовать боеприпасы калибров 131, 230, 239 и 600 миллиметров. Дальность базовых ракет K33 составляет 36 километров, а тактическая ракета CTM-290 может пролететь 290 километров.

Ранее в декабре стало известно, что польская армия получила новую партию южнокорейских самоходных гаубиц K9A1 Thunder.

