00:16, 23 декабря 2025Наука и техника

Найдена естественная защита от высокого давления

Circulation: Белок ACE2 снижает негативные эффекты высокого давления и диабета
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Ученые выявили потенциальную защитную роль белка ACE2 при высоком артериальном давлении и диабете второго типа. Результаты крупного анализа более 45 тысяч образцов крови из базы UK Biobank опубликованы в журнале Circulation: Genomic and Precision Medicine.

Исследователи проанализировали концентрации девяти ключевых белков, связанных с работой сердца и сосудов, включая ACE2, BNP и тропонин I. Оказалось, что уровень ACE2 повышен у людей с гипертонией и диабетом — особенно у женщин — и зависит от генетических вариантов, ассоциированных с нарушением обмена глюкозы. Генетический анализ показал: это повышение носит компенсаторный характер и может снижать негативные эффекты этих заболеваний.

ACE2 расщепляет ангиотензин II — молекулу, сужающую сосуды и повышающую давление, — и тем самым способствует их расслаблению. По мнению авторов, рост ACE2 у пациентов с гипертонией может быть попыткой организма противостоять хроническому сосудистому напряжению.

Авторы отмечают, что результаты могут повлиять на подходы к лечению. Сегодня широко применяются препараты-ингибиторы ACE1, однако баланс между ACE1 и ACE2, вероятно, определяет эффективность терапии. В перспективе измерение уровня ACE2 в крови может помочь подбирать более персонализированное лечение, а также открыть путь к новым стратегиям терапии гипертонии и диабета, включая стимуляцию активности самого ACE2.

Ранее ученые доказали, что регулярная физическая активность способна снижать артериальное давление сопоставимо с лекарственной терапией.

