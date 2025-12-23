Реклама

01:01, 23 декабря 2025Забота о себе

Названы лучшие места для секса на корпоративе

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom

Платформа для свингеров Sexlog провела опрос и выяснила, какие места подходят для секса на корпоративе. Результаты опубликовало издание Metropoles.

Лучшим местом для секса почти половина респондентов назвала туалет. На второй строчке с результатом 13 процентов находится офисное помещение.

При этом 10 процентов опрошенных отметили, что занимались сексом на лестнице, еще шесть процентов заявили, что рискнули сблизиться прямо в кабинете начальника. Среди менее популярных вариантов оказались лифт, парковка, склад и кладовая.

Тем временем 74 процента из тех, кто занимался сексом на корпоративе, признались, что делали это с коллегой или партнером другого сотрудника компании. Только пять процентов ответивших заявили, что у них была интимная близость с собственным партнером.

Ранее сексолог Мирослава Красова предупредила женщин о вреде порно. Так, по ее словам, из-за фильмов для взрослых у них могут возникнуть завышенные требования к внешности партнера.

