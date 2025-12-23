Названы лучшие места для секса на корпоративе

Платформа для свингеров Sexlog провела опрос и выяснила, какие места подходят для секса на корпоративе. Результаты опубликовало издание Metropoles.

Лучшим местом для секса почти половина респондентов назвала туалет. На второй строчке с результатом 13 процентов находится офисное помещение.

При этом 10 процентов опрошенных отметили, что занимались сексом на лестнице, еще шесть процентов заявили, что рискнули сблизиться прямо в кабинете начальника. Среди менее популярных вариантов оказались лифт, парковка, склад и кладовая.

Тем временем 74 процента из тех, кто занимался сексом на корпоративе, признались, что делали это с коллегой или партнером другого сотрудника компании. Только пять процентов ответивших заявили, что у них была интимная близость с собственным партнером.

