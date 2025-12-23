Реклама

13:05, 23 декабря 2025

Орешкин высказался о переносе столицы из Москвы в Сибирь

Варвара Кошечкина
Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Перенос столицы из Москвы в Сибирь не даст результата, необходимо инвестировать в инфраструктуру региона. Об этом заявил заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин на Всероссийской научно-практической конференции «II Тобольские чтения», передает РИА Новости.

У чиновника спросили о переносе столицы в Сибирь для комплексного подъема региона. «Нужно создавать в первую очередь центры экономической активности и центры, привлекательные с точки зрения условий для жизни и развития новых рабочих мест», ― ответил он.

По мнению Орешкина, экономическая активность Сибири сможет развиваться самостоятельно, если развивать инфраструктуру региона. Эксперт отметил, что для изменения экономической ситуации в регионе важно улучшить качество жизни граждан, создать экономическую активность и увеличить инвестиции.

Ранее стало известно, что в ноябре объем выдачи кредитов в России снизился на 6 процентов. За этот период банки одобрили россиянам кредиты на общую сумму в 1,1 триллиона рублей. В октябре 2025 года общая сумма кредитов составляла 1,17 триллиона. Самым востребованным видом кредитов у граждан признали ипотеку. Доля этого вида кредитования составляет 44 процента от всего объема выдачи в деньгах. Наибольшую кредитную активность зафиксировали в Москве (126,65 миллиарда рублей).

