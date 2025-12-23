Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:05, 23 декабря 2025Экономика

Выдача кредитов в России упала

ОКБ: Объем выдачи кредитов в России снизился на 6 процентов в ноябре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По итогам ноября 2025 года суммарный объем выдачи кредитов в России сократился на 6 процентов в месячном выражении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

За отчетный период банки одобрили гражданам кредиты на общую сумму в 1,1 триллиона рублей. Для сравнения, в октябре показатель находился на уровне в 1,17 триллиона. Таким образом, за последний месяц осени объем выдачи просел на 70 миллиардов. Количество выданных займов за это время снизилось на 5 процентов, до 3,36 миллиона единиц, уточнили аналитики.

Самым востребованным видом кредитов у россиян осталась ипотека. На ее долю в ноябре пришлось 44 процента всего объема выдач в деньгах. В топ-3 наиболее популярных категорий также оказались кредиты наличными (27 процентов) и автозаймы (16 процентов). Среди регионов наибольшую кредитную активность эксперты зафиксировали в Москве (126,65 миллиарда рублей), Московской области (85,92 миллиарда) и Санкт-Петербурге (61,85 миллиарда).

Сокращение выдачи кредитов в России происходит на фоне ужесточения регулирования со стороны Центробанка (ЦБ), высоких процентных ставок, снижения доступности займов для значительной части населения и высокой долговой нагрузки граждан. В сложившихся реалиях ожидать полноценного кредитного ренессанса в обозримом будущем не стоит, отмечали в ВТБ. Полная стоимость займов еще долго будет находиться на очень высоком уровне, констатировали в финансовой организации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Массированный удар, предсказанный Зеленским, нанесен по территории Украины. В стране повсеместно отключают воду и электроэнергию

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Мурена набросилась на отдыхавшего в Египте россиянина и попала на видео

    В России создадут аналог СБП для перевода акций

    Названы самые выгодные направления для поездки на Новый год

    В России арестовали Гарри Каспарова

    Выдача кредитов в России упала

    Эмили Ратаковски снялась без бюстгальтера у рождественской елки

    Польша подняла в воздух истребители из-за активности России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok