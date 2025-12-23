Реклама

06:29, 23 декабря 2025Россия

Оставленные матерью без еды дети из Норильска привыкли «не есть по несколько дней»

Оставленные матерью без еды дети из Норильска могли не есть по несколько дней
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress

В Норильске дети, оставленные матерью на несколько дней без еды и присмотра, могли не есть по несколько дней. Об этом NGS24.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

«Они привыкли не есть по несколько дней, для них это уже воспринималось нормой. На фотке в кроватке просто скелет, а не ребенок», — заявил он.

По словам собеседника издания, старшая дочь россиянки — 15-летняя девочка — звонила ей, чтобы она пришла покормить детей, однако женщина не сделала этого.

По версии следствия, в период с 14 по 17 декабря жительница Норильска оставила четверых детей — трех дочек в возрасте 15, 2 и 1 года, а также пятимесячного сына — без присмотра и еды, уйдя к знакомому. В результате длительного голодания младенец умер от истощения.

Впоследствии женщину арестовали. Две младшие дочери доставлены в медицинское учреждение, а старшая помещена в социальный приют.

