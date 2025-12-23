Оставленные матерью без еды дети из Норильска привыкли «не есть по несколько дней»

В Норильске дети, оставленные матерью на несколько дней без еды и присмотра, могли не есть по несколько дней. Об этом NGS24.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

«Они привыкли не есть по несколько дней, для них это уже воспринималось нормой. На фотке в кроватке просто скелет, а не ребенок», — заявил он.

По словам собеседника издания, старшая дочь россиянки — 15-летняя девочка — звонила ей, чтобы она пришла покормить детей, однако женщина не сделала этого.

По версии следствия, в период с 14 по 17 декабря жительница Норильска оставила четверых детей — трех дочек в возрасте 15, 2 и 1 года, а также пятимесячного сына — без присмотра и еды, уйдя к знакомому. В результате длительного голодания младенец умер от истощения.

Впоследствии женщину арестовали. Две младшие дочери доставлены в медицинское учреждение, а старшая помещена в социальный приют.