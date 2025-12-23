Парень обратился к девушке со странной просьбой и вызвал у нее отвращение

Пользовательница Reddit с ником Plutouro пожаловалась другим посетителям портала на своего бойфренда, обратившегося к ней со странной просьбой. Она привела 20-летнюю девушку в недоумение, поскольку это ее первые в жизни серьезные отношения.

«Он спросил: "Эй, ты же не будешь против, если я буду мастурбировать, думая о своих подругах? Просто в моих прошлых отношениях это тоже было проблемой, но на самом деле для парней нормально думать о случайных женщинах во время онанизма. Я спросил об этом у своих друзей-мужчин, и они согласились, что это нормально для парней". У меня просто не было слов», — написала автор.

Она в ответ спросила у бойфренда, может ли она в таком случае во время мастурбации думать о своих друзьях мужского пола. Парень ответил, что это бы немного смутило его, но в конечном счете он понимает, что это просто фантазия. После этого молодой человек формальным тоном предложил девушке просто продолжить смотреть фильм, дав понять, что считает ее смущение странным.

«Он предпочитает стройных блондинок с пышной грудью, а я — полная и слегка смуглая брюнетка. Зачем ему вообще быть со мной? Зачем парням вообще нужны девушки, если они просто хотят быть с другими? Меня это отвращает», — заключила девушка.

Ранее другая пользовательница Reddit прочитала старую переписку бойфренда и стала себе отвратительна. По ее словам, корнем проблемы стало то, что они с избранником договорились не смотреть порнографию, так как считают это эмоциональной изменой.