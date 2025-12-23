В Турции вырастет стоимость поездок

Turizm Ekonomi: Стоимость частного трансфера в Турции вырастет на 15-20%

Туристы в Турции больше не смогут экономить на трансфере. Стоимость поездок в следующем году увеличится из-за изменения налоговых правил, пишет Turizm Ekonomi.

С 1 января 2026 года частные перевозчики будут вынуждены перейти с упрощенной системы налогообложения (УСН) на общую, отмечается в публикации. Указ об этом президент страны Реджеп Тайип Эрдоган подписал в сентябре 2025-го. Решение затронуло участников рынка во всех городах, население которых составляет более 30 тысяч человек (в том числе Стамбул и Анталию).

За частными перевозчиками не сохранится льгот: им предстоит выплачивать НДС в размере 20 процентов, платить налоги каждый квартал, оснастить свои авто терминалами для оплаты, вести полный бухучет. Следить за выполнением правил будут турецкие инспекторы.

Использование УСН позволяло частникам получать хороший доход, сохраняя низкими цены, объясняет в разговоре с журналистами руководитель турфирмы Tulpar Travel Сенай Сертель. В отсутствие статей расхода, которые несли на себе туроператоры и официальные фирмы, делать им это было несложно, добавляет он. Последним же приходилось вкладываться: в автомобили, страховки, зарплаты, лицензии и налоги. С нового года условия работы для всех станут равны.

Тысячам «частников» с единственным автомобилем придется или уйти с рынка, или заметно повышать цены, прогнозирует издание. Число свободных автомобилей при этом сократится, как и разница в ценах между фирмами и простыми водителями.

Ранее сообщалось, что Турция в начале осени столкнулась с ростом потребительских цен. В сентябре инфляция в стране превысила 33,3 процента, что удивило аналитиков, рассчитывавших на дальнейшее уменьшение инфляции (до 32,4 процента). Турецкому регулятору теперь придется отложить снижение ставки, комментировали они.