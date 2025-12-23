Учительницу, обвиненную в совращении 12-летних учеников, могут отпустить на свободу. В ее деле появился неожиданный поворот

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заинтересовался делом подозреваемой в совращении детей учительницы из Санкт-Петербурга Афины Симеонидис и поручил выпустить ее из-под стражи. Педагог может быть невиновна.

Выборгский районный суд арестовал учительницу английского языка до середины февраля 2026 года. По версии следствия, педагог с апреля по июнь трижды приводила к себе домой 12-летних мальчиков, где совершала «иные действия сексуального характера» и пользовалась беспомощным состоянием детей. Учительнице грозит от 12 до 20 лет тюрьмы, вину она отрицает.

Между тем глава СК поручил руководителю ГСУ СКР по Санкт-Петербургу инициировать вопрос об изменении меры пресечения обвиняемой на подписку о невыезде и представить доклад о ходе расследования. Такое решение последовало после появления информации о возможном оговоре преподавателя.

Скриншот: страница Афины Симеонидис во Вконтакте

Дети могли обвинить ее в домогательствах из мести

Как рассказала мать педагога, на девушку обращал повышенное внимание ее 12-летний ученик — он признавался ей в любви при всем классе. Известно, что Афина совмещала работу в школе с репетиторством по английскому языку. Влюбленный в нее школьник ходил на занятия к ней домой вместе со своим другом. Мальчики утверждают, что якобы на этих занятиях Афина совращала их.

По сообщениям родных девушки, 12-летний мальчик пришел в полицию сам, а через пару дней в органы пришел его друг. По словам матери, Афина была чутким учителем, а школьники которые подали заявления, — «два дружка с сомнительной репутацией». Она убеждена, что ученики сговорились и пошли на месть, потому что педагог не отвечала взаимностью.

На допросе учительница также назвала произошедшее местью со стороны школьника. По ее словам, они действительно поддерживали дружеские отношения, но со стороны подростка имелись интимные поползновения, которые она пресекала. Подросток, по заверению учительницы, хватал ее за колени и грудь. Девушка не обращалась к родителям школьника из-за конфликта в их семье, а у администрации школы боялась не найти понимания, указала она.

В пресс-службе школы, где преподавала Симеонидис, рассказали «Фонтанке», что с учительницей никогда не возникало проблем.

В Госдуме призвали заступиться за учительницу

Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина призвала общественность не делать поспешных выводов и не обвинять Симеонидис.

«Давайте не будем стремиться осуждать молодую учительницу и взваливать на нее обвинение. К сожалению, дети очень жестоки, и мы не единожды убедились в этом. (...) Но я твердо скажу, что учителей надо защитить — защитить во всех смыслах», — заявила депутат.

Мне трудно поверить, что эта молодая учительница могла посягать на сексуальную неприкосновенность детей. А вот у детей желание оболгать, только чтобы прославиться, к великому сожалению, — это вполне себе может быть. Давайте не будем лишать права на человеческое общение нашего учителя. Только потому, что кому-то захотелось еще раз очернить наших педагогов Нина Останина глава комитета Госдумы по защите семьи

Парламентарий добавила, что в обществе сформировалось уничижительное отношение к педагогам. Она не верит, что учительница из Петербурга могла совершить преступление.