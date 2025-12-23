Реклама

10:12, 23 декабря 2025Россия

Появились подробности о болевшей COVID-19 два года россиянке

Клинк: Болевшая COVID-19 два года женщина из Калуги никого не заразила
Майя Назарова

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Женщина из Калуги, болевшая COVID-19 два года, никого не заразила. Такие подробности о россиянке появились у РИА Новости от старшего научного сотрудника Международной лаборатории статистической и вычислительной геномики ФКН НИУ ВШЭ Галины Клинк.

Она предположила, что в ходе эволюции в вирусе появлялись мутации, пересекающиеся с вариантом омикрон.

«Но, в отличие от последнего, наша пациентка за время своей болезни никого не заразила. Скорее всего, дело в том, что естественный отбор, действующий внутри пациента, и отбор, действующий при передаче между людьми, разный», — поделилась Клинк.

До этого специалисты изучили необычный образец вируса SARS-CoV-2 у ВИЧ-положительной пациентки из Калуги.

Ранее стало известно, что перенесенный COVID-19 может оставлять долгосрочные изменения в мозге.

Особенно выраженные нарушения коррелировали с тяжестью симптомов у людей с длительным течением коронавируса: чем сильнее проявления, тем заметнее были изменения в тканях мозга. Это может частично объяснять проблемы с концентрацией, памятью и умственной выносливостью, о которых сообщают пациенты спустя месяцы и годы после болезни.

