09:12, 23 декабря 2025Россия

Появились подробности об оставленных россиянкой без еды и воды детях

В Норильске в квартире с детьми, оставленных без еды, жил пес бойцовской породы
Майя Назарова

Фото: ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Норильске в квартире с четырьмя детьми, которых мать оставила без еды и воды и ушла к знакомому, жили пес бойцовской породы стаффордширский терьер и кот. Такие подробности появились у портала Ngs24.ru.

Следователи рассказали, что россиянка 14 декабря отправилась в гости к знакомому, ничего не оставив детям. Старшая дочь — ей 15 лет — звонила родительнице и просила ее прийти, чтобы покормить двоих младших сестер и пятимесячного брата, но женщина ее проигнорировала. В другой раз девочка позвонила матери 17 декабря и сообщила, что младенец не дышит. Тогда мать и вернулась домой.

Удалось выяснить, что женщина часто оставляла детей одних надолго, перекладывая свои родительские обязанности на старшую дочь. Девочка пропускала школу, за это на мать даже составляли административный протокол. Но семью на учет не поставили.

Кроме детей, в квартире были еще и животные, которых они чем-то кормили. В холодильнике у семьи еды не нашлось, подчеркнули следователи.

До этого депутат Госдумы Нина Останина возмутилась бездействием властей после оставления матерью четырех детей взаперти.

