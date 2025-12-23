Реклама

08:32, 23 декабря 2025Россия

В Госдуме возмутились бездействием властей после оставления матерью четырех детей взаперти

Останина решила обратиться к Котюкову после оставления матерью детей в Норильске
Майя Назарова

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press

В Госдуме возмутились бездействием властей после оставления матерью четырех детей взаперти без воды и еды в Норильске. В результате пятимесячный ребенок не выжил из-за истощения. Депутат Нина Останина решила обратиться к губернатору Красноярского края Михаилу Котюкову, передает портал Ngs24.ru.

По мнению парламентария, ситуация, когда ребенок недоедает в многодетной семье недопустима. Она уверена, что если мать пропивала все пособия на детей, то в этом есть вина властей.

«Для меня эта история чрезвычайная. Чрезвычайная, бить набат, во все колокола! И в конце концов, органы опеки надо привлекать за оставление детей в опасности и социальных работников тоже, и замгубернатора по соцвопросам, и уполномоченного по правам ребенка», — сказала Останина.

Депутат недовольна и тем, что семью, в которой было четверо детей, никто не контролировал, хотя отец отбывает срок.

До этого сообщалось, что состояние оставленных на несколько дней без еды детей в Норильске остается тяжелым.

Россиянка оставила четверых детей — трех дочек в возрасте 15, 2 и 1 года, а также пятимесячного сына — без присмотра и еды, уйдя к знакомому в период с 14 по 17 декабря. В результате длительного голодания младенца спасти не удалось. Мать была арестована.

