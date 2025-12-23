Стало известно о состоянии оставленных россиянкой на несколько дней без еды детей

Состояние оставленных на четыре дня без еды детей в Норильске остается тяжелым

Состояние оставленных на несколько дней без еды детей в Норильске остается тяжелым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные регионального минздрава.

В министерстве подтвердили, что состояние детей неизменно остается тяжелым, но стабильным. Сообщается, что они получают необходимую помощь. В частности, проводятся телемедицинские консультации с краевым центром охраны материнства и детства.

В Следственном комитете также заявили, что состояние детей по-прежнему тяжелое.

Ранее сообщалось, что жительница Норильска оставила четверых детей — трех дочек в возрасте 15, 2 и 1 года, а также пятимесячного сына — без присмотра и еды, уйдя к знакомому в период с 14 по 17 декабря. В результате длительного голодания младенца спасти не удалось. Мать арестовали.

Позднее источник в правоохранительных органах рассказал, что дети привыкли не есть по несколько дней, они это воспринимали как норму.

