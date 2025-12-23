Реклама

13:48, 23 декабря 2025

Производство стали в России упало

WSA: В ноябре 2025 года производство стали в России сократилось на 6,6 процента
Вячеслав Агапов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Russian Look / Globallookpress.com

В ноябре 2025 года производство стали в России упало. Об этом сообщает Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association, WSA).

Согласно отчету, за месяц выпуск стали сократился на 6,6 процента год к году, до 5,2 миллиона тонн. Это общемировая тенденция — за месяц мировое производство нерафинированной стали в 70 странах, входящих в ассоциацию, снизилось на 4,6 процента, до 140,1 миллиона тонн.

Производство выросло в Африке — до 2 миллионов тонн (плюс 7,4 процента), Европе — 3,7 миллиона (плюс 9,8 процента), на Ближнем Востоке (5,5 миллиона и 8,2 процента прирост), а также в Северной Америке (плюс 5,4 процента, до 9 миллионов) и Южной Америке (плюс 2,4 процента, до 3,5 миллиона тонн). В 27 странах ЕС выпуск сократился на 3,5 процента, до 10,2 миллиона тонн, в СНГ (учитывая Россию и Украину) — на 3,9 процента, до 6,3 миллиона тонн. В Китае было произведено 69,9 миллиона тонн, что на 10,9 процента меньше, чем в ноябре 2024 года.

В обращении ассоциации «Русская сталь» к первому вице-премьеру Денису Мантурову участники рынка предупреждали, что металлургическая отрасль сталкивается с одним из самых затяжных кризисов в истории, при этом в 2026 году выправить ситуацию не получится. Цены на продукцию рухнули до уровня более чем десятилетней давности, а стоимость производства растет. Из-за этого даже самые эффективные комбинаты сталкиваются с отрицательным денежным потоком при условии необходимой рентабельности в 15 процентов для сохранения производственных программ и инвестиционного цикла.

