Экономика
15:44, 23 декабря 2025Экономика

Раскрыта причина подорожания электроэнергии в РФ

Экономист Зубец: Подорожание электроэнергии связано с необходимостью инвестиций
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Подорожание электроэнергии в РФ связано с необходимостью поддержания «громоздкой» инфраструктуры и инвестиций в нее. Соответствующую причину россиянам раскрыл директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«История это дорогая. Наша оставшаяся от Советского Союза энергосистема — она централизована. В Европе, где они локализованы, нет масштабных объектов, на которые опирается централизованное электроснабжение. Там главная составляющая в тарифе — это топливо. У нас важная часть стоимости электроэнергии — это вложение в поддержание этой громоздкой инфраструктуры. Тут у нас лежат главные причины подорожания не только электроэнергии, но и всей коммуналки», — пояснил экономист.

Ранее в ЛДПР призвали ограничить расходы граждан на ЖКУ 10 процентами от их доходов.

