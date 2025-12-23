Реклама

Россиян предупредили о новой схеме мошенников в новогодние праздники

Бийчук: Мошенники обманывают россиян, предлагая фиктивные субсидированные билеты
Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress

Аферисты обманывают жителей России, предлагая фиктивные субсидированные билеты на транспорт на Новый год, в результате чего происходит кража их личной информации и денежных средств. О новой мошеннической схеме предупредил директор по продукту «Защитник» Андрей Бийчук, его слова приводит РИА Новости.

Так, жителям крупных городов предлагают «горящие» субсидированные билеты на поезд или самолет в российские регионы на предстоящие праздники. В разговоре мошенники могут представляться сотрудниками авиакомпаний или представителями партнерских программ перевозчиков.

Для оформления «льготы» у жертвы под предлогом подтверждения паспортных данных выманивают личную информацию или сразу просят совершить предоплату, чтобы «зарезервировать место». Главный способ защититься от подобных схем — помнить, что программы субсидирования билетов не оформляются во время телефонного звонка.

Ранее мошенники запустили новую схему обмана россиян под видом доставки корпоративных подарков к Новому году. Обман происходит следующим образом: сотруднику компании присылают СМС якобы от службы доставки. В нем говорится, что один из клиентов компании отправил работнику подарок, но курьер никак не может ему дозвониться.

