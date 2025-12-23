Россиянам дали пять советов для празднования Нового года без вреда для здоровья

Врач Илюхина: Сорбенты выведут токсины после празднования Нового года

Гинеколог Татьяна Илюхина заявила, что отметить Новый год без вреда для здоровья вполне реально. В своем Telegram-канале она дала россиянам пять советов, благодаря которым можно избежать различных заболеваний в зимние праздники.

Во-первых, по словам Илюхиной, необходимо правильно пить алкоголь. Так, выбирать стоит несладкие и качественные спиртные напитки. На голодный желудок алкоголь противопоказан, поэтому сначала нужно поесть, подчеркнула врач.

Во-вторых, доктор посоветовала принять сорбенты. Они улучшат работу кишечника, почек, печени и обмен веществ, а также выведут токсины после злоупотребления алкоголем и нездоровой пищей. Дополнить сорбенты можно ферментными препаратами, особенно при переедании, отметила Илюхина.

Что касается питания, сначала необходимо съесть белок и овощи, а потом переходить к вредным блюдам, порекомендовала специалистка. «Запрещенку» лучше употреблять после здорового приема пищи. При этом 31 декабря важно завтракать, обедать и ужинать в привычном режиме, а не голодать до праздничного застолья, подчеркнула она.

Врач также призвала заниматься физической активностью: танцами, прогулками, играми, катанием на лыжах и коньках. В заключение она посоветовала пить как можно больше воды и отказаться от сладкой газировки.

