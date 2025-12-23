Россиянам назвали способ помочь онкобольным получить бесплатную консультацию

Фонд «Не напрасно» запустил акцию по поддержке онлайн-справочной для онкобольных

Российский фонд «Не напрасно» открыл новогодний сбор в поддержку бесплатной онлайн-справочной «Просто спросить», позволяющей онкобольным и их родственникам задать любой вопрос врачам-онкологам из ведущих медицинских центров страны. Об этом сообщается на сайте организации.

Как рассказали в фонде, справочная работает уже более шести лет и позволяет россиянам получить онлайн-консультацию выпускников Высшей школы онкологии, многие из которых параллельно руководят отделениями, а также занимаются научной и просветительской работой. В «Не напрасно» подчеркнули, что часто сервис становится единственным способом оперативно узнать ответ на интересующий вопрос.

«Это связано с ограничением количества времени у врача на приеме, а также неравномерным доступом к медицинской помощи в разных городах и поселках нашей страны. Каждый месяц через сервис поступает около 250 вопросов», — отметил в организации.

В фонде пояснили, что для стабильной работы справочной в зимние месяцы, когда попасть на приемы к врачам сложнее всего, нужно собрать 1 285 000 рублей. Эта сумма позволит получить бесплатные консультации примерно 750 пациентам.

Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что российская вакцина против рака показала безопасность и высокую эффективность. По ее словам, препарат готов к применению. Как показали доклинические исследования, разработка способна влиять на уменьшение размеров и значительное замедление роста опухоли.