Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:19, 23 декабря 2025Экономика

Россияне набрали льготных ипотек

В октябре жители ЦФО взяли на 24,5 процента больше льготных ипотек
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства / АГН «Москва»

В октябре 2025 года жители Центрального федерального округа (ЦФО) взяли 16,2 тысячи льготных ипотек — на 24,5 процента больше, чем в сентябре. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Главного управления Банка России по ЦФО.

Всего за месяц банки ЦФО выдали 25,6 тысячи кредитов на 142,1 миллиарда рублей (29 процентов от общероссийского объема) по средней ставке в 9 процентов сроком на 25,4 года.

Ипотечный портфель региона вырос на 1,4 процента за месяц и на 7,9 процента за год, до 6,3 триллиона рублей. Всплеск спроса спровоцировало анонсированное ужесточение «Семейной ипотеки» с 2026 года.

Ранее стало известно, что за 2025 год новостройки в крупных городах России подорожали на 14 процентов. Средняя стоимость квадратного метра составила 186 тысяч рублей, а рост цен на новое жилье превысил темпы инфляции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пути назад нет». Турция откажется от российского оружия под давлением США. Что об этом известно?

    Названа самая популярная российская соцсеть

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    В Минэнерго Украины назвали последствие массированного удара для атомных станций

    Российский футбольный судья признался в получении взятки в 1,5 миллиона рублей

    Мужчина украл 65 кусков сыра и шоколад

    В МИД России сообщили о новых консультациях с США

    Новое укрепление рубля объяснили

    Армия России нанесла ответный массированный удар по объектам Украины

    В Москве учительница дала пощечину школьнику с инвалидностью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok