Россияне набрали льготных ипотек

В октябре жители ЦФО взяли на 24,5 процента больше льготных ипотек

В октябре 2025 года жители Центрального федерального округа (ЦФО) взяли 16,2 тысячи льготных ипотек — на 24,5 процента больше, чем в сентябре. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Главного управления Банка России по ЦФО.

Всего за месяц банки ЦФО выдали 25,6 тысячи кредитов на 142,1 миллиарда рублей (29 процентов от общероссийского объема) по средней ставке в 9 процентов сроком на 25,4 года.

Ипотечный портфель региона вырос на 1,4 процента за месяц и на 7,9 процента за год, до 6,3 триллиона рублей. Всплеск спроса спровоцировало анонсированное ужесточение «Семейной ипотеки» с 2026 года.

Ранее стало известно, что за 2025 год новостройки в крупных городах России подорожали на 14 процентов. Средняя стоимость квадратного метра составила 186 тысяч рублей, а рост цен на новое жилье превысил темпы инфляции.