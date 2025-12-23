Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:57, 23 декабря 2025Экономика

Россияне назвали способы потратить годовую премию

Get experts: Треть россиян потратят годовую премию на отдых
Вячеслав Агапов

Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ

Почти треть россиян потратят годовую премию на отдых. Способы израсходовать полученные деньги назвали по итогам опроса get experts (копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Опрос проводился в конце ноября — начале декабря 2025 года, участие в нем приняли более тысячи профессионалов и представителей работодателей из различных сфер деятельности и всех федеральных округов.

Как выяснилось, выплату годовых или новогодних премий планируют 48 процентов работодателей: 25 процентов сделают это в декабре и 23 процента — после праздников. Большинство (67 процентов) компаний выплатит премии всем сотрудникам, четверть (26 процентов) премирует сотрудников и руководителей выборочно. Каждая десятая (9 процентов) собирается платить премии лишь топ-менеджерам. Реже собираются стимулировать руководителей отделов, департаментов и подразделений.

На получение премии по итогам года рассчитывает почти половина (47 процентов) сотрудников: 31 процент надеется получить ее до праздников и 16 процентов — уже после новогодних каникул. Более трети (39 процентов) собираются отложить ее в накопления, 30 процентов намерены направить эти деньги на отдых, 20 процентов — на погашение кредитов, 16 процентов — на подарки родным, близким и друзьям, 14 процентов — на покупку техники, 13 процентов — на мелочи для себя, 12 процентов — на инвестиции (акции, облигации, брокерский счет и так далее), 10 процентов — на крупную покупку (машина, недвижимость и так далее).

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов раскритиковал практику проведения новогодних корпоративов. По его словам, деньги, которые российские работодатели хотят потратить на «корпоративные сборища», лучше израсходовать на выплату сотрудникам 13-й заработной платы. При этом он подчеркнул, что руководители должны потратить эти средства не на себя и не на топ-менеджеров, а на работников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бойцы «Ахмата» записали видео с просьбой к силовикам

    Раскрыт новый запрет для «простых смертных» в России

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Израиль оценил способность С-500 обнаруживать F-35

    Подозреваемую в совращении школьников российскую учительницу могут выпустить из СИЗО

    На Западе рассказали о рухнувших иллюзиях лидеров ЕС в отношении Трампа

    Таиланд сохранит срок безвизового пребывания россиян в 2026 году

    Казахстан добился разблокировки в Euroclear части «российских» средств

    Россиянкам назвали самые модные образы для свиданий на улице в мороз

    Раскрыта причина подорожания электроэнергии в РФ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok