Россияне назвали способы потратить годовую премию

Get experts: Треть россиян потратят годовую премию на отдых

Почти треть россиян потратят годовую премию на отдых. Способы израсходовать полученные деньги назвали по итогам опроса get experts (копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Опрос проводился в конце ноября — начале декабря 2025 года, участие в нем приняли более тысячи профессионалов и представителей работодателей из различных сфер деятельности и всех федеральных округов.

Как выяснилось, выплату годовых или новогодних премий планируют 48 процентов работодателей: 25 процентов сделают это в декабре и 23 процента — после праздников. Большинство (67 процентов) компаний выплатит премии всем сотрудникам, четверть (26 процентов) премирует сотрудников и руководителей выборочно. Каждая десятая (9 процентов) собирается платить премии лишь топ-менеджерам. Реже собираются стимулировать руководителей отделов, департаментов и подразделений.

На получение премии по итогам года рассчитывает почти половина (47 процентов) сотрудников: 31 процент надеется получить ее до праздников и 16 процентов — уже после новогодних каникул. Более трети (39 процентов) собираются отложить ее в накопления, 30 процентов намерены направить эти деньги на отдых, 20 процентов — на погашение кредитов, 16 процентов — на подарки родным, близким и друзьям, 14 процентов — на покупку техники, 13 процентов — на мелочи для себя, 12 процентов — на инвестиции (акции, облигации, брокерский счет и так далее), 10 процентов — на крупную покупку (машина, недвижимость и так далее).

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов раскритиковал практику проведения новогодних корпоративов. По его словам, деньги, которые российские работодатели хотят потратить на «корпоративные сборища», лучше израсходовать на выплату сотрудникам 13-й заработной платы. При этом он подчеркнул, что руководители должны потратить эти средства не на себя и не на топ-менеджеров, а на работников.