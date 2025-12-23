Россиянин несколько дней насиловал похищенных школьниц

Жителю Ростовской области дали 21 год за похищение и изнасилование школьниц

В Ростовской области россиянину дали 21 год колонии за похищение, насилие и принуждение трех девушек к употреблению наркотиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в 2023 году 46-летний житель Каменск-Шахтинского позвал в гости трех девушек, две из которых являлись несовершеннолетними. Несколько дней он силой удерживал их дома, не позволяя выйти. Похищенные школьницы подверглись сексуальному насилию. Кроме того, злоумышленник заставлял их употреблять наркотики. Мужчина угрожал девушкам физической расправой, стараясь подавить их волю и надеясь таким образом отбить желание сообщить о произошедшем полицейским.

В ходе следствия у него нашли наркотики, а в телефоне видео надругательства в отношении одной из потерпевших.

