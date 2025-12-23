Реклама

15:15, 23 декабря 2025Силовые структуры

Россиянин несколько дней насиловал похищенных школьниц

Жителю Ростовской области дали 21 год за похищение и изнасилование школьниц
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Ростовской области россиянину дали 21 год колонии за похищение, насилие и принуждение трех девушек к употреблению наркотиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в 2023 году 46-летний житель Каменск-Шахтинского позвал в гости трех девушек, две из которых являлись несовершеннолетними. Несколько дней он силой удерживал их дома, не позволяя выйти. Похищенные школьницы подверглись сексуальному насилию. Кроме того, злоумышленник заставлял их употреблять наркотики. Мужчина угрожал девушкам физической расправой, стараясь подавить их волю и надеясь таким образом отбить желание сообщить о произошедшем полицейским.

В ходе следствия у него нашли наркотики, а в телефоне видео надругательства в отношении одной из потерпевших.

Ранее сообщалось, что в Коми осудили мужчину, надругавшегося над малолетней дочерью сожительницы.

