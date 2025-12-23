Реклама

13:45, 23 декабря 2025Силовые структуры

Россиянин попал под следствие после общения с неизвестным

В Белгородской области задержали молодого человека за попытку вступить в РДК
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Белгородской области задержали молодого человека за попытку вступить в «Русский добровольческий корпус» (РДК, признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом сообщает РИА Новости.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 30, 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») УК РФ.

По данным агентства, 20-летний житель Иркутской области по собственному желанию решил вступить в запрещенную на территории России организацию. По указанию иностранных кураторов он приехал в Шебекино Белгородской области, чтобы оттуда перебраться на Украину.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. По данной статье ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в российском регионе предотвращен взрыв в многоквартирном доме.

