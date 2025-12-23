МО сообщило об уничтожении опорных пунктов ВСУ в Гуляйполе

Российские артиллеристы группировки «Восток» уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Гуляйполе, что в Запорожской области. Об этом сообщает Министерство обороны (МО) России, передает РИА Новости.

По данным оборонного ведомства, операторы беспилотников проводили воздушную разведку и обнаружили вражескую группировку, которая осела в городской застройке. Было зафиксировано расположение опорных пунктов, а координаты оперативно переданы артиллерийским расчетам.

«После получения целеуказания артиллеристы нанесли огневое поражение по обозначенным целям», — уточнили в МО.

В результате успешных артиллерийских ударов опорные пункты украинских военных были уничтожены.

Ранее стало известно, что ВС России создали плацдарм на западном берегу реки Гайчур в Гуляйполе. Российские войска сейчас продолжают продвижение к центру города, который является ключевым логистическим центром ВСУ на данном участке фронта.