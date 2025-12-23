Реклама

17:45, 23 декабря 2025Спорт

Российский спортсмен сравнил получение нейтрального статуса перед ОИ с выигрышем медали

Садреев сравнил получение нейтрального статуса перед ОИ с выигрышем медали
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Призер Олимпиады-2022 в прыжках с трамплина Данил Садреев описал эмоции от получения нейтрального статуса в преддверии Игр-2026. Об этом сообщает Sport24.

Российский спортсмен сравнил их с эмоциями от выигрыша медали. «Мы ждали допуск с момента анонса, что нам разрешат прыгать на международной арене под нейтральным статусом», — заявил Садреев.

Он добавил, что оценивает свою нынешнюю физическую форму на твердую четверку. «Этого должно хватить, чтобы получить квалификационные очки», — отметил Садреев.

Садреева и еще одного российского прыгуна с трамплина — Михаила Назаровадопустили до ОИ-2026 22 декабря. Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию россиян и обязал FIS допустить их до турниров в нейтральном статусе.

