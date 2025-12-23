Реклама

Наука и техника
11:35, 23 декабря 2025Наука и техника

«Ростех» рассказал о пробивающих дроны патронах IGLA

«Ростех»: Патроны IGLA поражают дроны из прочных материалов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Софья Савитская / ТАСС

Антидроновые патроны IGLA 100 12-го калибра способны пробить корпус беспилотного летательного аппарата (БПЛА) из прочных материалов. Особенности изделия назвала госкорпорация «Ростех» в Telegram.

«Патроны способны поражать БПЛА даже из прочных композиционных материалов и с металлическими элементами. IGLA 100 содержит высокотвердую дробь массой 42 грамма на основе сплава, который по плотности в 1,5 раза больше, чем свинец», — рассказал производитель.

Это позволяет «Игле» пробить два алюминиевых листа толщиной один миллиметр на дистанции до ста метров. При этом заявленная кучность составляет более 80 процентов в круге диаметром два метра на максимальной дальности.

В «Ростехе» подчеркнули, что эффективность патронов IGLA подтвердили в боевых условиях. Отмечается, что одного попадания достаточно для уничтожения мини-беспилотника.

В апреле стало известно, что российская компания «Техкрим» наладила серийный выпуск патронов «Тандем», которые несут по две пули. Боеприпас позволяет увеличить плотность огня для эффективного поражения дронов.

