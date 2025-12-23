Реклама

12:25, 23 декабря 2025

Самолет подал сигнал бедствия и приземлился в российском городе

Mash: Самолет «Победы» экстренно сел в Москве
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Самолет российской авиакомпании «Победа» подал сигнал бедствия и экстренно сел в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Борт, летевший из Чебоксар, приземлился в московском аэропорту Шереметьево в 11:56 по местному времени. Посадка в российском городе прошла благополучно, никто не пострадал. По имеющейся информации, причиной инцидента стала неисправность носовой стойки лайнера.

Ранее самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» с россиянами на борту экстренно сел в Турции. Борт направлялся из Шарм-эш-Шейха (Египет) во Владикавказ.

