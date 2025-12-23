Сбежавший от суда осквернитель могилы Пригожина найден

В Петербурге приостановили производство по делу об осквернении могилы Пригожина

В Санкт-Петербурге нашли Вячеслава Шведова, сбежавшего от суда осквернителя могилы основателя (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом в своем Telegram-канала рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

По словам Лебедева, после побега Шведов находился в Ленинградской области, где попался на краже шести тысяч рублей с банковского счета. В результате мужчину арестовали за кражу.

Далее Шведов ходатайствовал о желании отправиться в зону спецоперации (СВО) — он подписал контракт на год, поэтому дело в отношении него приостановлено.

21 июля 2024 года Шведов наклеил на надмогильное сооружение Пригожина плакат с надписью «петух».