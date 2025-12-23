Стало известно о смерти россиянки после пирсинга

В Дагестане сообщили о смерти девушки после пирсинга языка

В Дагестане сообщили о смерти девушки после процедуры пирсинга языка. Об этом сообщает Telegram-канал «Тут Дагестан».

О случившемся каналу сообщил один из подписчиков, который назвался врачом. К сообщению прикреплен снимок девушки с окровавленным лицом и разрезом на подбородке.

Обратившийся к администрации канала подписчик утверждает, что образовавшийся после пирсинга гной попал в дыхательные пути россиянки, что привело к развитию сепсиса. Канал подчеркивает, что опубликованная информация носит предварительный характер.

