Экономика
13:05, 23 декабря 2025Экономика

Страну НАТО накрыло самой высокой безработицей за десятилетия

Bloomberg: Безработица в Финляндии выросла до самого высокого уровня в этом веке
Кирилл Луцюк

Фото: f11photo / Shutterstock / Fotodom

Финляндия столкнулась со скачком безработицы до самого высокого уровня в этом столетии. Об этом сообщило Bloomberg.

Как установило Статистическое управление этой страны НАТО, уровень безработицы, скорректированный с учетом сезонных колебаний, в ноябре вырос до 10,6 процента по сравнению с 8,9 процента годом ранее. Комментируя эти цифры, главный экономист Федерации финских предприятий Петри Малинен заявил, что порочный круг безработицы и низкой уверенности продолжает тормозить восстановление экономики Финляндии. Речь идет о том, что из-за высокой безработицы слабеет потребительская уверенность. Это влечет за собой снижение роста частных расходов, а из-за этого замедляется восстановление рынка труда.

«Уровень безработицы явно выше, чем когда-либо в 2000-х годах», — сказал по этому поводу главный экономист Центральной торговой палаты Юкка Аппельквист.

В целом, Финляндия с 2020 года демонстрирует худшие экономические показатели в Европе. Причинами этого стали, с одной стороны слабый спрос, на ключевом для финнов европейском рынке, а с другой — санкции против России. В ноябре число банкротств поднялось до самого высокого уровня почти за три десятилетия.

В начале декабря появился прогноз, согласно которому спровоцированный разрывом связей с Россией кризис в Финляндии может вылиться в полномасштабную экономическую катастрофу.

