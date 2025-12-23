Реклама

14:08, 23 декабря 2025Культура

Суд вынес вердикт попавшей в ДТП звезде «Содержанок»

С актрисы Александры Ребенок взыскали 153 тысячи рублей ущерба за ДТП
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Суд взыскал с актрисы Александры Ребенок средства за ущерб в виде поврежденного в ДТП автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Пресненский районный суд города в полном объеме удовлетворил требования, изложенные в иске. Заявление подавала компания САО «РЕСО-Гарантия», потребовав возместить ущерб в сумме 153 903 рубля.

Также со звезды сериала «Содержанки» взыскали госпошлину в размере 5617 рублей.

Ранее стало известно, что актрису Наталью Бочкареву, известную по роли в сериале «Счастливы вместе», обязали выплатить штраф.

