Украинский БПЛА попал в жилую многоэтажку в Донецке

Украинский БПЛА попал в жилую многоэтажку в Петровском районе Донецка

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) попал в жилую многоэтажку в Петровском районе Донецка. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Уточняется, что дрон попал в третий этаж, после чего началось возгорание. Повреждения получили и окна квартир на соседних этажах.

Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Предварительно, пострадал один мирный житель, его госпитализировали.

18 декабря в интервале между 21;45 и 21:50 по московскому времени в северной и центральной частях Донецка прозвучали взрывы. Другие подробности не сообщались.

