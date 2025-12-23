Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:34, 23 декабря 2025Бывший СССР

Украинский БПЛА попал в жилую многоэтажку в Донецке

Украинский БПЛА попал в жилую многоэтажку в Петровском районе Донецка
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) попал в жилую многоэтажку в Петровском районе Донецка. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Уточняется, что дрон попал в третий этаж, после чего началось возгорание. Повреждения получили и окна квартир на соседних этажах.

Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Предварительно, пострадал один мирный житель, его госпитализировали.

18 декабря в интервале между 21;45 и 21:50 по московскому времени в северной и центральной частях Донецка прозвучали взрывы. Другие подробности не сообщались.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Турции разбился самолет с главой Генштаба Ливии. На борту находились еще четыре человека. Что известно о происшествии?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    В России в одной сфере скрытно появилась «огромная армия»

    Арестович предупредил о последствиях в случае победы Зеленского на выборах

    Стало известно о гибели всех пассажиров разбившегося у Анкары самолета

    Оценены шансы «Динамо» выиграть трофей с новым тренером

    Украинский БПЛА попал в жилую многоэтажку в Донецке

    Глава МВД Турции подтвердил обнаружение обломков самолета с ливийской делегацией

    В Ливии подтвердили гибель в Турции начальника Генштаба ВС

    Россиянам напомнили о повышении штрафов за навязывание допуслуг

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok