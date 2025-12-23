Реклама

Экономика
05:32, 23 декабря 2025ЭкономикаЭксклюзив

Названы причины укрепления рубля

Экономист Григорьев связал укрепление рубля с новостями о переговорах РФ и США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

На текущее укрепление рубля влияют как фундаментальные, так и конъюнктурные факторы, сообщил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Причины усиления позиций национальной валюты он назвал в беседе с «Лентой.ру».

В понедельник, 22 декабря, курс доллара на Forex опускался ниже 79 рублей впервые с 11 декабря 2025 года, следует из данных ICE на площадке Investing.com.

Во-первых, Россия сейчас только частично присутствует в мировой финансовой системе в силу санкций — как введенных со стороны Запада, так и ответных, рассказал экономист. Во-вторых, значительная часть экспортных поступлений и импортных платежей переведена в рубли и ряд других валют, добавил он.

Поэтому традиционная зависимость от глобальной финансовой системы меньше, чем была. Поэтому изменения, которые происходят на мировых рынках, меньше влияют на Россию, чем до начала СВО и даже после СВО, когда еще не все санкции были введены. Это, в общем-то, и обеспечивает достаточно прочное положение рубля

Владимир Григорьевэкономист

На текущее укрепление рубля также повлияли позитивные новости, связанные с переговорами спецпредставителей российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, убежден собеседник «Ленты.ру».

«На курс очень сильно влияют геополитические факторы и даже события, которые не носят такой значительный характер, как, скажем, встреча нашего президента с Трампом в Анкоридже. Встреча спецпредставителя нашего президента [Кирилла] Дмитриева в США со спецпредставителями Трампа — не такое значимое событие, но поскольку за ней последовали позитивные комментарии со стороны Дмитриева, то рынок на это реагирует. Позитивные новости привели к укреплению рубля, потому что это рождает ощущение у участников рынка, что Россия и США о чем-то хорошем имеют шансы договориться», — поделился Григорьев.

Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил, что разжигатели войны не смогли помешать переговорам российской и американской делегаций в Майами.

