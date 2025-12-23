Реклама

03:37, 23 декабря 2025Россия

В Госдуме предложили запретить «детское шампанское»

Депутат Госдумы Леонов выступил за запрет «детского шампанского»
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Dinara Devlet-Kildeeva / Russian Look / Global Look Press

Безалкогольное шампанское не должно называться «детским», продавать безалкогольные имитации спиртного следует только совершеннолетним. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что подобных напитков не должно быть на рынке под видом «детских». Сюда же относятся безалкогольные вина и пиво. «Они должны продаваться только взрослым людям, достигшим 18 лет», — акцентировал парламентарий.

По его словам, ранее Госдума заказывала исследование о том, как употребление псевдоалкогольных напитков влияет на восприятие детьми реального алкоголя. Материалы показали, что из-за данных напитков у ребенка возникает «спокойное отношение к алкоголю».

В связи с этим на психологическом уровне появляется гораздо меньше препятствий к употреблению алкогольных напитков. Все это ведет к тому, что уже во взрослом возрасте или позднем юношеском периоде у человека формируется спокойное отношение к горячительным напиткам и желание пробовать их. Как отмечает депутат, речь не идет о формирующемся алкоголизме, а скорее об адаптации к употреблению, которая проходит гораздо быстрее.

Ранее стало известно, что в подмосковных Люберцах появился магазин пива на детской площадке. Местных жителей возмутил тот факт, что «наливайка» находится среди детских каруселей и песочниц.

