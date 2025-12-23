В Кремле раскрыли результаты замедления иностранных мессенджеров

Кремль: Замедление работы мессенджеров снизило число случаев кибермошенничества

В результате замедления работы иностранных мессенджеров в России снизилось число случаев кибермошенничества. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в Кремле.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что мессенджер WhatsApp продолжает игнорировать требования российского законодательства. Уточнялось, что в связи с этим ведомство продолжает ограничивать его работу в России.

Перед этим стало известно, что после того как в России ввели ограничения на звонки в мессенджерах WhatsApp и Telegram, жители страны стали чаще звонить по сотовой связи. Также отмечалось, что операторы связи начали менять тарифы, предлагая абонентам больше минут для звонков.