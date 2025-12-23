Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:27, 23 декабря 2025Россия

В регионе России семьям бойцов СВО выдали проднаборы с признаками недоброкачественности

На Дальнем Востоке семьям солдат выдали рыбу с признаками недоброкачественности
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksym Fesenko / Shutterstock / Fotodom

На Дальнем Востоке семьям бойцов СВО выдали продуктовые наборы с признаками недоброкачественности. Об этом сообщает владивостокский портал PortoFranko.

Описанный порталом случай произошел в Дальнегорске Приморского края. Опасения вызвала рыба, которую получатели помощи заподозрили в непригодности к употреблению в пищу. Они рассказали, что мясо свободно отделялось от костей, имело нетипичную консистенцию и неприятный запах.

По мнению специалистов, которое приводит издание, это может свидетельствовать либо о неоднократной заморозке и разморозке рыбы, либо о ее добыче в запрещенный период, когда мясо становится опасным.

Ранее в Забайкалье участник спецоперации пожаловался на чиновников, которые запретили ему заготавливать дрова. После того как по сети разошлось записанное бойцом эмоциональное видео, проблема военнослужащего была решена — он получил грузовик дров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Массированный удар, предсказанный Зеленским, нанесен по территории Украины. В стране повсеместно отключают воду и электроэнергию

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Названы самые выгодные направления для поездки на Новый год

    В России арестовали Гарри Каспарова

    Выдача кредитов в России упала

    Эмили Ратаковски снялась без бюстгальтера у рождественской елки

    Польша подняла в воздух истребители из-за активности России

    Раненый боец СВО 24 дня пролежал под мостом и выжил

    Москалькова раскрыла подробности о судьбе удерживаемых на Украине россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok