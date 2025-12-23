В регионе России семьям бойцов СВО выдали проднаборы с признаками недоброкачественности

На Дальнем Востоке семьям солдат выдали рыбу с признаками недоброкачественности

На Дальнем Востоке семьям бойцов СВО выдали продуктовые наборы с признаками недоброкачественности. Об этом сообщает владивостокский портал PortoFranko.

Описанный порталом случай произошел в Дальнегорске Приморского края. Опасения вызвала рыба, которую получатели помощи заподозрили в непригодности к употреблению в пищу. Они рассказали, что мясо свободно отделялось от костей, имело нетипичную консистенцию и неприятный запах.

По мнению специалистов, которое приводит издание, это может свидетельствовать либо о неоднократной заморозке и разморозке рыбы, либо о ее добыче в запрещенный период, когда мясо становится опасным.

Ранее в Забайкалье участник спецоперации пожаловался на чиновников, которые запретили ему заготавливать дрова. После того как по сети разошлось записанное бойцом эмоциональное видео, проблема военнослужащего была решена — он получил грузовик дров.