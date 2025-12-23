В России объяснили непубличность переговоров с США

Депутат Журова: Непубличность переговоров связана с нежеланием навредить

Непубличность переговоров России и США, прошедших 21 декабря в Майами, может объясняться опасением сторон навредить процессу, допустила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова.

«Сейчас всем нужно быть очень аккуратными и сдержанными в комментариях, внимательно относиться к каждому слову. Потому что навредить сейчас очень легко. Ситуация серьезная — прошли консультации и с Россией, и с Европой, Украиной. Возможно, выработалось какое-то понимание того, куда идем дальше. И теперь все нужно сверить, согласовать с президентами», — сказала политик.

Она также предположила, что некоторые трудности могли возникнуть в поиске соглашения с украинской стороной, что также делает комментарии и оценки переговоров преждевременными.

«Может, у президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа есть в планах телефонный разговор. Может, не достигли соглашения с Украиной. Может, стороны не хотят делать никаких заявлений, пока процесс не доведен до логического завершения», — допустила Журова.

21 декабря в Майами прошли переговоры между американскими и российскими представителями по мирному урегулированию на Украине. На них прилетел специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев. Встреча прошла в два раунда.

