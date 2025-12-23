В России опубликовали главную песню Рождества-2025 в Европе

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

RТ опубликовал главную песню Рождества-2025 в Европе. Видео появилось в Telegram-канале издания.

Авторы поста уточнили, что не ошиблись.

«RТ поздравляет жителей западных стран и призывает слепо верить только в Санту», — указано в публикации.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» ответил на слова украинского лидера Владимира Зеленского о подготовке Москвой массированного удара на католическое Рождество, в ночь на 25 декабря.

На Украине отменили праздничные дни 25 декабря (Рождество) и 1 января (Новый год). Стало известно, что из-за введенного в стране военного положения эти дни останутся рабочими.