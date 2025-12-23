Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:41, 23 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на строительство новых кораблей США «класса Трамп»

Депутат Колесник: Корабли «класса Трамп» не повлияют на общий расклад сил
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

Корабли «класса Трамп» не повлияют на общий расклад сил на воде, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на начало строительства новых линкоров для военно-морских сил США.

«Класс Трамп» — это, видимо, корабли, которые будут метаться в проруби все время. Основные боевые характеристики будут такие, что они будут в одну сторону, потом в другую кататься

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

«Сейчас флот загоняется под воду. Основные ударные силы флота — это подводные лодки. Так что создает [президент США Дональд] Трамп корабли, не создает — на общий расклад сил это не повлияет. Как был наш флот сильнее и мощнее, и ядерный эквивалент всего нашего флота как превышал ядерный эквивалент США, так и будет. Это существенно», — высказался Колесник.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале программы строительства новых линкоров для военно-морских сил страны. Проект получил название «класс Трамп» в честь американского лидера и должен стать частью инициативы по модернизации флота, страдающего от перерасходов и задержек.

На презентации демонстрировались плакаты с изображением элегантного линкора USS Defiant, рассекающего волны и стреляющего лазерным лучом. Проект призван заменить устаревшие суда и вернуть американскому флоту лидирующие позиции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Массированный удар, предсказанный Зеленским, нанесен по территории Украины. В стране повсеместно отключают воду и электроэнергию

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Мурена набросилась на отдыхавшего в Египте россиянина и попала на видео

    В России создадут аналог СБП для перевода акций

    Названы самые выгодные направления для поездки на Новый год

    В России арестовали Гарри Каспарова

    Выдача кредитов в России упала

    Эмили Ратаковски снялась без бюстгальтера у рождественской елки

    Польша подняла в воздух истребители из-за активности России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok