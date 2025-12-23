В России отреагировали на строительство новых кораблей США «класса Трамп»

Депутат Колесник: Корабли «класса Трамп» не повлияют на общий расклад сил

Корабли «класса Трамп» не повлияют на общий расклад сил на воде, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на начало строительства новых линкоров для военно-морских сил США.

«Класс Трамп» — это, видимо, корабли, которые будут метаться в проруби все время. Основные боевые характеристики будут такие, что они будут в одну сторону, потом в другую кататься Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

«Сейчас флот загоняется под воду. Основные ударные силы флота — это подводные лодки. Так что создает [президент США Дональд] Трамп корабли, не создает — на общий расклад сил это не повлияет. Как был наш флот сильнее и мощнее, и ядерный эквивалент всего нашего флота как превышал ядерный эквивалент США, так и будет. Это существенно», — высказался Колесник.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале программы строительства новых линкоров для военно-морских сил страны. Проект получил название «класс Трамп» в честь американского лидера и должен стать частью инициативы по модернизации флота, страдающего от перерасходов и задержек.

На презентации демонстрировались плакаты с изображением элегантного линкора USS Defiant, рассекающего волны и стреляющего лазерным лучом. Проект призван заменить устаревшие суда и вернуть американскому флоту лидирующие позиции.