12:10, 23 декабря 2025Россия

В России с воинскими почестями похоронят ранее объявленного в розыск за СОЧ бойца СВО

V1.ru: Под Волгоградом похоронят бойца СВО, ранее объявленного в розыск
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Волгоградской области похоронят бойца СВО, ранее объявленного в розыск. Об этом сообщает сетевое издание V1.ru.

Речь идет о 31-летнем Андрее Володине. Летом 2025 года его объявили в розыск за самовольное оставление военной службы (СОЧ), уточняет издание. Тогда же на улицах Камышина, где жил мужчина, появились ориентировки с его изображением.

В конце декабря в соцсетях появились данные о смерти мужчины. Его жена в разговоре с журналистами подтвердила эту информацию. Россиянка пояснила, что причиной смерти стало осколочное ранение. Из ее рассказа следует, что Володина не стало в зоне боевых действий, что не соответствует данным о СОЧ. «Последний раз он на связь выходил 9 октября. Сказал, что был на эвакуации, и у него будет еще один заход. Больше на связь он не выходил», — заявила вдова бойца.

Андрея Володина похоронили в Камышине с воинскими почестями.

Ранее стало известно о смерти 18-летнего бойца СВО Виталия Свистунова. Военнослужащий родился в 2007 году.

